Beursblik: Amerikaanse inflatie sterkt de Fed-haviken

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse inflatiecijfers lieten op alle fronten een versnelling zien. "Dat is voer voor de voorstanders onder de bestuurders van de Federal Reserve om de renteknop nog niet los te laten", zo zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News. "Het kan zijn dat er in juni een pauze wordt ingelast, maar dat de Fed in juli de rente gewoon weer verhoogt", aldus Marey. "De Fed wil een vertraging bewerkstelligen, maar met deze cijfers gaat het op alle niveau's de verkeerde kant uit, als het aan de Fed ligt", aldus Marey vrijdag. De PCE-kerninflatie lag in april op 4,7 procent. De verwachting vooraf was een stabiele kerninflatie van 4,6 procent. De inflatie kwam in zijn totaliteit uit op 4,4 procent, een stijging met 20 basispunten. Op maandbasis steeg zowel de kerninflatie als de totale inflatie. De euro steeg vrijdagmiddag kort na publicatie naar 1,0746 dollar. Bron: ABM Financial News

