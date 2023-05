Futures Wall Street signaleren licht hogere opening Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een licht hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,1 procent in het groen. De Nasdaq lijkt 0,3 procent hoger te gaan openen. Naast de aanhoudende onzekerheid omtrent het Amerikaanse schuldenplafond, is het wachten op nieuwe inflatiecijfers. Vanmiddag staat de PCE-inflatie geagendeerd, wat een belangrijke indicator is bij het vaststellen van het monetaire beleid door de Federal Reserve. De prognoses voor de kerninflatie ligt voor april op 0,3 procent op maandbasis en op 4,6 procent op jaarbasis. Daarmee zouden de cijfers gelijk zijn aan die uit maart. Vanmiddag komen in de VS verder nog de orders voor duurzame goederen en het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan naar buiten. De euro/dollar noteert vrijdagmiddag op 1,0743. Een vat Brentolie noteert licht hoger op 76,48 dollar. Bedrijfsnieuws Er staan voor vandaag geen bedrijfscijfers op de agenda, maar er zal wellicht weer aandacht zijn voor de technologieaandelen. Dit jaar eisen met name de grote namen de aandacht op met flinke koerswinsten. Deze week deed Nvidia er nog eens een schepje bovenop, nadat het bedrijf bevestigde dat AI een forse bijdrage kan leveren aan de groei van de technologiesector. Het aandeel noteerde daarop nieuwe recordstanden en nadert inmiddels de club van bedrijven met een beurswaarde van meer dan 1.000 miljard dollar. Slotstanden De S&P 500 sloot donderdag 0,9 procent hoger op 4.151,28 punten, de Dow Jones index daalde 0,1 procent naar 32.764,65 punten, maar de Nasdaq sloot 1,7 procent hoger op 12.698,09 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.