Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag lager in afwachting van de inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een verlies van 0,1 procent op 456,10 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,3 procent naar 15.746,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,2 procent met een stand van 7.215,92 punten. De Britse FTSE daalde 0,1 procent naar 7.563,03 punten. De prognoses voor de kerninflatie van de VS voor april ligt op maandbasis op 0,3 procent en op jaarbasis op 4,6 procent, beiden gelijk aan de cijfers over maart. De Britse detailhandelsverkopen liepen in april op maandbasis sterker op dan verwacht, terwijl de daling in maart nog wat groter uitviel dan eerder bekend werd gemaakt. Vanmiddag komen in de VS verder alleen nog de orders voor duurzame goederen en het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan naar buiten. Olie noteerde vrijdag hoger. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent in het groen op 72,22 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 76,52 dollar werd betaald, een stijging van 0,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0736. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0727 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0719 op de borden.



Bedrijfsnieuws Unibail-Rodamco-Westfield heeft verdere vooruitgang geboekt om de schulden af te bouwen met de verkoop van twee objecten, één in de Verenigde Staten en één in Europa. Het aandeel noteerde 1,7 procent lager. Op de beursvloer van Parijs noteerden acht koersen hoger, Op die van Frankfurt veertien. De verliezen bleven redelijk beperkt, al verloor de koers van het aandeel Teleperformance in Parijs 3,2 procent. In Frankfurt waren de koersen van aandelen RWE en Deutsche Bank de sterkste dalers met verliezen van 4,1 procent, terwijl die van Zalando 3,9 procent daalde. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood. De S&P 500 won donderdag 0,9 procent op 4.151,28 punten, de Dow Jones index daalde 0,1 procent op 32.764,65 punten en de Nasdaq sloot 1,7 procent hoger op 12.698,09 punten. Bron: ABM Financial News

