Chippers en staal leiden AEX verder omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs zet vrijdag de stijging door, opnieuw onder aanvoering van de chippers en ditmaal ook staalreus ArcelorMittal. De AEX noteert rond de klok van 11 uur 0,4 procent hoger op 758,51 punten. De chippers blijven volgens ING profiteren van de optimistische resultaten en vooruitzichten van Nvidia en bevestigen daarmee de beweging onder beleggers van waarde- naar groeiaandelen, aldus investment manager Simon Wiersma. Naast het Amerikaanse schuldenplafond, waarvoor nog geen oplossing is gevonden, en waarbij de markt steeds meer verwacht dat dit pas kort voor 1 juni, de deadline die minister Janet Yellen stelde, zal gebeuren, wachten beleggers vooral op het Amerikaanse inflatiecijfer van vanmiddag. De markt rekent op een kerninflatie van 4,6 procent, wat gelijk zou zijn aan een maand eerder. De euro/dollar noteert op 1,0725 en olie wordt iets duurder. Stijgers en dalers In de AEX gingen de halfgeleideraandelen weer aan de leiding, aangevoerd door ASMI met een koerswinst van 4,8 procent. ASML steeg 2,7 procent. Verder won ArcelorMittal 2,1 procent. Volgens handelaar Bert van der Pol van Today’s Group ligt de hele sector vandaag goed. Prosus en ABN AMRO daalden 1,0 en 1,4 procent. In de AMX steeg Inpost 2,9 procent. Advent International heeft een pluk aandelen Inpost aan PPF Group verkocht. Het gaat om een belang van 15 procent, dat Advent voor 10,00 euro per aandeel verkoopt aan PPF. Ook heeft PPF de optie bedongen om in de toekomst nog eens een belang van 15 procent te mogen kopen van Advent. Aperam won 0,9 procent en WDP ook 0,9 procent. Basic-Fit en Alfen daalden 1,1 en 2,2 procent. Smallcap Azerion won nog eens 23,2 procent, nadat het aandeel deze week al tientallen procenten steeg. Vivoryon won 10,2 procent op 15,98 euro. Vivoryon haalde met succes iets meer dan 25 miljoen euro opgehaald. Er werden 1,785 miljoen nieuwe aandelen geplaatst voor 14,00 euro per stuk. Alleen BAM, Kendrion en ForFarmers lieten verliezen zien, met 1,7 procent voor de vervoerspecialist. Bron: ABM Financial News

