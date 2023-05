'Knot wil nog twee renteverhogingen ECB' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De voorzitter van De Nederlandsche Bank Klaas Knot heeft in verschillende Europese kranten betoogd dat de Europese Centrale Bank nog zeker twee keer de rente met 25 basispunten moet verhogen. Dit bleek vrijdag uit het Duitse Handelsblatt en verder uit de Franse krant Les Échos, het Italiaanse Corriere della Sera en El Mundo, een Spaanse krant. Knot wees op de aanhoudende hoge inflatie en stelde dat ook in het geval de inflatiepiek is bereikt, de rente nog lange tijd op het verhoogde niveau moet blijven. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.