Advent verkoopt pluk Inpost aan PPF

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Advent International heeft een pluk aandelen Inpost aan PPF Group verkocht. Dit meldde PPF Group vrijdag. Het gaat om een belang van 15 procent, dat Advent voor 10,00 euro per aandeel verkoopt aan PPF. Na afronding van de verkoop houdt Advent nog een belang van nipt meer dan 30 procent in Inpost. PPF komt naar eigen zeggen uit op een belang van 16,75 procent. Ook heeft PPF de optie bedongen om in de toekomst nog eens een belang van 15 procent te mogen kopen van Advent. PPF zei in een verklaring dat e-commerce één van de belangrijkste segmenten is waarin het investeert, naast financiële diensten, telecommunicatie en media. Het aandeel Inpost sloot donderdag in Amsterdam op 9,41 euro. Bron: ABM Financial News

