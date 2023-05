Vivoryon wil 25 miljoen euro ophalen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vivoryon Therapeutics wil circa 25 miljoen euro ophalen met een private plaatsing. Dit maakte het biotechbedrijf donderdagavond bekend. Vivoryon wil de opbrengst van deze versnelde boekprocedure gebruiken om onder andere de lopende klinische ontwikkeling van haar belangrijkste nieuwe medicijn varoglutamstat te versnellen, momenteel in Fase 2 in Europa en de Verenigde Staten, voor de behandeling van patiënten met de ziekte van Alzheimer. Met de geschatte opbrengst in combinatie met wat het bedrijf momenteel in kas heeft, denkt Vivoryon over voldoende middelen te beschikken om tot in de tweede helft van 2024 te komen. Deze verwachtingen zijn exclusief de uitoefening van aandelenopties uitgegeven in oktober 2022, mogelijke mijlpaalbetalingen en eventuele inkomsten uit licenties. Vivoryon wil de nieuwe aandelen aanbieden voor 14,00 euro per aandeel. Het aandeel sloot donderdag op 14,50 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.