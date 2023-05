Europese beurzen openen naar verwachting vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een vlakke opening tegemoet, in afwachting van een belangrijk Amerikaans inflatiecijfer vanmiddag en door aanhoudende zorgen over het schuldenplafond in de VS, hoewel het lijkt of op dit vlak wel progressie wordt geboekt.

IG voorziet een openingswinst van 3 punten voor de Duitse DAX en een plus van 1 punt voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 9 punten lager te openen.

De Europese beurzen noteerden donderdag opnieuw een verlies, zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

"De kater van de verkoopgolf van woensdag bleef hangen, nu de onderhandelingen over het Amerikaanse schuldenplafond ook volgende week lijken door te gaan, terwijl een verrassende krimp van het Duitse bbp in het eerste kwartaal, de grootste economie van Europa in een recessie doet belanden", aldus de marktkenner.

Als het Huis en de Senaat in de Verenigde Staten pas volgende week tot een deal komen, is dat mogelijk slechts enkele uren voor de deadline van 1 juni van minister van financiën Janet Yellen.

De Duitse economie belandde in het eerste kwartaal van dit jaar in een technische recessie na een krimp van 0,3 procent. Het Franse ondernemersvertrouwen zakte naar het laagste punt sinds april 2021 met een index van 100 in mei.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam noteerden de koersen van ASML, Besi en ASMI stevige plussen van zo'n 5 tot ruim 8 procent na een goed ontvangen kwartaalupdate van maker van grafische chips Nvidia.

Verder viel in de DAX Siemens Energy op, met een plus van 1,5 procent. Ook andere Siemens bedrijven sloten in het groen. Deutsche Telekom liet bijna 3 procent gaan.

In de CAC 40 gingen Dassault Systemes en Schneider Electric aan kop, met plussen van ruim 2 procent. Ook luxemerken als LVMH en Hermes zaten in de lift. Teleperformance leverde meer dan 5,5 procent in.

Euro STOXX 50 4.272,97 (+0,2%)

STOXX Europe 600 456,18 -0,3%)

DAX 15.793,80 (-0,3%)

CAC 40 7.229,27 (-0,3%)

FTSE 100 7.570,87 (-0,7%)

SMI 11.325,26 (-0,5%)

AEX 755,21 (+0,1%)

BEL 20 3.627,07 (-0,8%)

FTSE MIB 26.408,00 (-0,4%)

IBEX 35 9.116,10 (-0,5%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Vrijdag gaan de Amerikaanse beurzen een rode opening tegemoet, nadat Wall Street donderdag overwegend hoger is gesloten.

Uitspraken van chipfabrikant Nvidia voeden de hoop dat AI-programma's een nieuwe periode van groei zullen opleveren voor een aantal grote technologiebedrijven. De omzetverwachtingen van Nvidia "voldeden aan de hype rond generatieve AI",volgens KeyBank Capital Markets.

De onzekerheid rond het Amerikaanse schuldenplafond houdt intussen aan. "Het vooruitzicht dat de Amerikaanse overheid zijn financiële verplichtingen niet kan voldoen, blijft van cruciale invloed op het sentiment in de aandelenmarkten wereldwijd", stelde Hargreaves Lansdown.



Door de zorgen over een mogelijke wanbetaling is het rendement op eenmaands-staatsleningen in sommige gevallen gestegen tot meer dan 7 procent.

Fitch heeft inmiddels een zogeheten 'rating watch negative' afgegeven voor de kredietwaardigheid van de VS.

"Sinds de financiële crisis in 2008 hebben dit soort waarschuwingen niet meer het effect dat ze vroeger hadden", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, die nog steeds rekent op een deal over het schuldenplafond, hoewel een akkoord vermoedelijk over het weekend wordt heen getild.



Economisch nieuws was er donderdag over de regio Chicago, waar de Fed-index verbeterde van -0,37 in maart tot +0,07 in april.

De groei voor de Amerikaanse economie werd in een tweede raming bijgesteld naar 1,3 procent over het eerste kwartaal, in plaats van 1,1 procent groei. Dit is nog wel fors minder dan een kwartaal eerder, toen het Amerikaanse bruto binnenlands product met 2,6 procent steeg.

Hewson wees daarbij op de PCE-kerninflatie in het eerste kwartaal, die uitkwam op 5 procent. Dit zorgde voor een stijging van de Amerikaanse tweejarige rente naar bijna 4,50 procent, oftewel het hoogste niveau sinds maart, door de verwachting dat de Federal Reserve de rente in juni toch zal verhogen.

De kans op een verhoging met 25 basispunten schat de markt momenteel in op 49 procent, dus slechts een nipte meerderheid rekent nog op een pauze. De kans op nog een verhoging was een week geleden nog minder dan 35 procent. Vrijdag verschijnen actuele PCE-inflatiedata over de maand april.

Het wekelijkse aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering ging licht omhoog van 225.000 naar 229.000, maar die 225.000 was fors lager dan de eerder gemelde 242.000.

De olieprijs is donderdag gedaald. Bij een settlement van 71,83 dollar werd een vat West Texas Intermediate 3,4 procent goedkoper. De Russische vicepremier Alexander Novak verwacht niet dat er extra productieverlagingen worden aangekondigd wanneer OPEC+ op 4 juni bijeenkomt, meldde Reuters. Ook de sterkere dollar zette donderdag druk op de olieprijzen, aldus marktanalist Edward Moya van Oanda.

Bedrijfsnieuws

Nvidia meldde in het tweede kwartaal een recordomzet van 11 miljard dollar te verwachten, terwijl het vorige record op 8,3 miljard dollar stond. Analisten rekenden op een beperkte stijging van 6,7 miljard naar 7,2 miljard dollar. De sterke aandacht van grote bedrijven zoals Microsoft en Google voor AI-programma's zal op korte termijn tot hogere omzetten leiden, zei topman Jensen Huang. Analisten van ING en Degroof Petercam noemen het bericht zeer goed nieuws voor de sector. Het aandeel steeg ruim 24 procent.

Snowflake, aanbieder van software voor opslag van data in de cloud, meldde gisteravond juist een tegenvallend verlies van 226 miljoen dollar, ondanks forse omzetgroei. Het aangepaste winstcijfer was wel hoger dan verwacht. Verder is de outlook die Snowflake gaf lager dan de consensus. Het aandeel daalde meer dan 16 procent.

Best Buy heeft in het eerste kwartaal van 2023 minder omzet, maar meer winst geboekt dan verwacht. De omzet daalde van 10,6 naar 9,5 miljard dollar, en de winst per aandeel van 1,57 naar 1,15 dollar, terwijl analisten rekenden op 1,10 dollar. Het aandeel van de Amerikaanse elektronica retailer steeg ruim 3 procent.

American Eagle Outfitters verloor zo'n 12 procent, nadat het bedrijf zei te verwachten dat de omzet in het tweede kwartaal enkele procenten lager zal uitvallen dan een jaar eerder.



Nutanix rekent juist op meer omzet dan verwacht en sloot daarom bijna 17 procent hoger.

S&P 500 index 4.151,28 (+0,9%)

Dow Jones index 32.764,65 (-0,1%)

Nasdaq Composite 12.698,09 (+1,7%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag verdeeld.

Nikkei 225 30.988,63 (+0,6%)

Shanghai Composite 3.196,89 (-0,1%)

Hang Seng 18.746,92 (slotstand 25-5)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0738. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0719.

USD/JPY Yen 139,71

EUR/USD Euro 1,0738

EUR/JPY Yen 150,02

MACRO-AGENDA:

08:00 Detailhandelsverkopen - April (VK)

14:30 Persoonlijke inkomens en PCE-inflatie - April (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Mei def. (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten