Olieprijs daalt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gedaald. Bij een settlement van 71,83 dollar werd een vat West Texas Intermediate 3,4 procent goedkoper. De oliemarkten verloren donderdag terrein nadat een Russische topambtenaar het vooruitzicht op extra productieverlagingen tijdens de OPEC+ vergadering begin volgende maand bagatelliseerde. De Russische vicepremier Alexander Novak verwacht niet dat er extra maatregelen zouden worden aangekondigd wanneer OPEC+ op 4 juni bijeenkomt, meldde Reuters. De OPEC+ landen kondigden begin april een productieverlaging van 1,15 miljoen vaten per dag aan vanaf de maand mei, waarbij Rusland beloofde de verlagingen van 500.000 vaten per dag tot het einde van het jaar voort te zetten. Ook het vooralsnog uitblijven van een deal over het Amerikaanse schuldenplafond drukte donderdag op de stemming, zeiden analisten van StoneX. Woensdagavond laat zette Fitch Ratings de hoogste AAA-kredietrating van de VS op "rating watch negative". "Het debacle rond de besprekingen over het schuldenplafond dat overuren maakt, doet de vrees voor een wanbetaling toenemen", volgens marktanalist Phil Flynn van The Price Futures Group. "Deze zorgen leiden de aandacht van de oliemarkt af van het op de loer liggende aanbodtekort dat uiteindelijk meer schade aan de economie kan toebrengen dan een wanbetaling door de Verenigde Staten", waarschuwde de marktkenner. Ook de sterkere dollar zette donderdag druk op de olieprijzen, aldus marktanalist Edward Moya van Oanda. Bron: ABM Financial News

