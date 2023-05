AEX sluit hoger dankzij chippers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met winst gesloten, dankzij de koerswinsten van de halfgeleideraandelen na de optimistische kwartaalupdate van Nvidia.

De AEX sloot 0,3 procent hoger op 755,21 punten.

Bepalend voor de stemming was de kwartaalupdate van de Amerikaanse microchipfabrikant Nvidia, die woensdag nabeurs beleggers omverblies met een omzetoutlook die veel beter was dan verwacht. De grote belangstelling van techgiganten ald Microsoft en Google voor AI-programma's, zoals ChatGPT, was reden voor de sterke verwachte groei.

Het bericht liet de koers van Nvidia exploderen en zorgde ook in Amsterdam voor optimisme over de halfgeleidersector. De outlook van Nvidia is "heel goed voor het sentiment in de chipmarkt", stelde analist Michael Roeg van Degroof Petercam. "Goed voor de chipmarkt als geheel, fantastisch nieuws voor Nvidia en misschien ook voor toeleverancier TSMC, maar dat betekent nog geen herstel van de geheugenmarkt", aldus Roeg.

"Ik schrijf nu al vijf jaar dat AI een aanjager kan zijn voor groei in de sector", zei analist Marc Hesselink van ING tegen ABM Financial News. "Nvidia laat nu zien dat dit echt zo is."

Door de aanwezigheid van veel halfgeleider- en andere technologiebedrijven wordt de AEX-index, net als de Nasdaq, als een heuse techindex beschouwt.



De zorgen over het naderende Amerikaanse schuldenplafond hielden intussen aan. Kredietbeoordeler Fitch heeft inmiddels de Amerikaanse overheid op 'rating watch negative' gezet, ten teken dat een wanbetaling tot de mogelijkheden behoort.

De winsten op het Damrak liepen terug na economische cijfers uit de Verenigde Staten, waar de economische groeivertraging in het eerste kwartaal iets minder sterk was dan gedacht. De aanstaande woningverkopen waren stabiel en het aantal steunaanvragen viel mee. Een index voor de regio Chicago wees op groei.

Eerder op de dag waren er krimpcijfers uit Duitsland en een daling van het Franse vertrouwen.



De markt kijkt inmiddels al uit naar vrijdag. Dan staat een belangrijk inflatiecijfer in de VS op de agenda.

De euro/dollar handelde op 1,0730 en olie werd een procent goedkoper.

Stijgers en dalers

ASML, Besi en AMSI eindigden gebroederlijk bovenaan in de AEX met koerswinsten oplopend van 5 tot 8,5 procent.

Betaalspecialist Adyen won 2 procent, terwijl verzekeraars en banken de verliezen zeer beperkt hielden.

Dat gold niet voor DSM Firmenich, dat 4 procent inleverde. Het bedrijf haalde 733 miljoen euro op met de verkoop van bestaande aandelen voor 109,50 euro per aandeel.

In de AMX was AMG een uitblinker met 8,8 procent koerswinst. Citi kwam met een positief rapport waarin ook het koersdoel werd verhoogd.

Allfunds sloot 3 procent hoger. Kunstmestbedrijf OCI daarentegen daalde 3 procent.

Azerion, woensdag al goed voor een koerswinst van 25 procent, steeg nog eens 17,5 procent. De bouwers BAM en Heijmans en vastgoedfonds Wereldhave daalden juist tot 2 procent.

Het lokaal genoteerde Onward Medical werd 15 procent meer waard na een positief artikel in Nature.

Envipco won na cijfers 5 procent, maar Renewi en Lucas Bols daalden 3 en 6 procent na cijfers.

Tussenstand Wall Street

Wall Street reageerde verdeeld op Nvidia. De brede S&P500 index steeg donderdag licht, terwijl technologie-index Nasdaq 2 procent steeg.