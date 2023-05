Leniolisib van Pharming krijgt weesgeneesmiddelen status in Japan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pharming heeft op 23 mei de status van weesgeneesmiddel gekregen van de Japanse toezichthouder voor zijn behandeling leniolisib. Dit bevestigde het bedrijf donderdag. Leniolisib, ook wel bekend als joenja, wordt ingezet voor de behandeling van APDS, een zeldzame aandoening aan het immuunsysteem. In de Verenigde Staten werd joenja reeds goedgekeurd in maart. In een reactie zei Pharming tegen ABM Financial News dat deze status van weesgeneesmiddel twee belangrijke voordelen heeft. Allereerst is het goedkeuringsproces korter en daarnaast is het patent langer geldig. Pharming besloot geen persbericht uit te sturen. Het aandeel daalt donderdag aan het eind van de middag licht bij een koers van 1,16 euro. Bron: ABM Financial News

