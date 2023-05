Beursblik: Renewi verrast met outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Renewi

(ABM FN-Dow Jones) De jaarcijfers van Renewi verrasten niet, met uitzondering van de outlook. Dit stelde Degroof Petercam donderdag. Degroof wees op het vooruitzicht van een dividenduitkering en een omzetdoelstelling van 3 miljard euro binnen vijf jaar. Dat zou een omzetgroei van circa 50 procent zijn ten opzichte van de omzet afgelopen jaar. Degroof Petercam rekende voor de cijfers van vandaag op een omzet van 2,1 miljard euro in 2028. "De groei van 8,5 procent per jaar is significant hoger dan we hadden voorzien", zei analist Joren van Aken. De bank heeft een koopadvies voor Renewi met een koersdoel van 10,00 euro. Donderdag noteert het aandeel 2,2 procent lager op 6,75 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.