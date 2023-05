Best Buy verslaat analistenverwachting

(ABM FN-Dow Jones) Best Buy heeft in het eerste kwartaal van 2023 beter gepresteerd dan analisten hadden voorzien. Dit bleek donderdag uit de resultaten van de Amerikaanse elektronicaretailer.

De omzet daalde over het afgelopen kwartaal, dat 13 weken omvatte en eindigde op 29 april, op jaarbasis van 10,65 miljard dollar naar 9,47 miljard dollar. De verwachting van analisten lag op een omzet van 9,53 miljard dollar.

Op vergelijkbare basis daalde de omzet van Best Buy met 10,1 procent. Vorig jaar was er sprake van een daling van 8,0 procent.

De online-verkopen in de Amerikaanse thuismarkt daalden in het eerste kwartaal op vergelijkbare basis met 12,1 procent. De online-verkopen waren daarmee goed voor 30,5 procent van de inkomsten in Amerika, tegen vorig jaar 30,9 procent.

De nettowinst van Best Buy daalde van 341 miljoen naar 244 miljoen dollar.

De aangepaste winst per aandeel daalde van 1,57 naar 1,15 dollar. De verwachting van analisten, geraadpleegd door FactSet, lag op 1,10 dollar.

Outlook

Voor het tweede kwartaal wordt door Best Buy een vergelijkbare omzetdaling van 6 tot 8 procent voorzien, bij een aangepaste marge voor het operationeel resultaat van circa 3 procent of iets hoger.

Voor het lopende boekjaar bleef de outlook intact en verwacht Best Buy nog altijd een omzet van 43,8 tot 45,2 miljard dollar en een daling van de vergelijkbare omzet met 3,0 tot 6,0 procent.

CFO Matt Bilunas merkte donderdag op dat het lijkt dat de vergelijkbare omzet dichter bij het middenpunt van de afgegeven bandbreedte zal uitkomen. "Maar het is nog altijd vroeg in het jaar, dus we zullen de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden en waar nodig aanpassingen doen."

De aangepaste winst per aandeel wordt voor dit jaar ingeschat op 5,70 tot 6,50 dollar. Analisten houden rekening met 6,17 dollar per aandeel.

Het aandeel Best Buy noteerde donderdag in de elektronische handel voorbeurs in New York 5,6 procent hoger.