Koersexplosie Nvidia trekt Nasdaq hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een verdeelde opening tegemoet, met forse winsten voor technologiebedrijven nadat Nvidia de verwachtingen bevestigde dat AI een forse bijdrage kan leveren aan de groei van de technologiesector.

Futures op de brede S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,7 procent in het groen, maar technologie-index Nasdaq lijkt 1,8 procent hoger te openen, terwijl de Dow Jones-index vlak tot licht lager van start zal gaan.

Onzekerheid rond het Amerikaanse schuldenplafond houdt intussen aan. "Het vooruitzicht dat de Amerikaanse overheid zijn financiële verplichtingen niet kan voldoen, blijft van cruciale invloed op het sentiment in de aandelenmarkten wereldwijd", stelde Hargreaves Lansdown.



Door de zorgen over een mogelijke wanbetaling is het rendement op éénmaands-staatsleningen in sommige gevallen gestegen tot meer dan 7 procent.

Fitch heeft een zogeheten 'rating watch negative' afgegeven voor de kredietwaardigheid van de VS. Fitch denkt overigens wel dat de Democraten en Republikeinen er uiteindelijk uit komen, ofschoon het risico dat het niet lukt, groter is dan in het verleden, toen het schuldplafond ook moest worden verhoogd.

Uitspraken van chipfabrikant Nvidia voedden intussen hoop dat AI-programma's een nieuwe periode van groei zullen opleveren voor een aantal grote technologiebedrijven.

De omzetverwachtingen van Nvidia "voldeden aan de hype rond generatieve AI",volgens KeyBank Capital Markets.

De olieprijs daalt. Een juli-future West Texas Intermediate daalt 2 procent tot 72,85 dollar, terwijl een juli-future Brent 1,9 procent goedkoper wordt op 76,92 dollar.

De euro/dollar noteert op 1,0729. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op XXX en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0754 op de borden. De onzekerheid rond het schuldenplafond steunt de dollar die geldt als veilige haven, stelde UniCredit.

Bedrijfsnieuws

Nvidia meldde in het tweede kwartaal een recordomzet van 11 miljard dollar te verwachten, terwijl het vorige record op 8,3 miljard dollar stond. Analisten rekenden op een beperkte stijging van 6,7 miljard naar 7,2 miljard dollar. De sterke aandacht van grote bedrijven zoals Microsoft en Google voor AI-programma's zal op korte termijn tot hogere omzetten leiden, zei topman Jensen Huang. Analisten van ING en Degroof Petercam noemen het bericht zeer goed nieuws voor de sector. Het aandeel Nvidia lijkt 25 procent hoger te openen.

Snowflake, aanbieder van software voor opslag van data in de cloud, meldde gisterenavond juist een tegenvallend verlies van 226 miljoen dollar, ondanks forse omzetgroei. Het aangepaste winstcijfer was wel hoger dan verwacht. Verder is de outlook die Snowflake afgaf lager dan de consensus. Het aandeel lijkt 13,5 procent lager te openen.

American Eagle Outfitters daalde voorbeurs 20 procent, nadat het bedrijf zei te verwachten dat de omzet in het tweede kwartaal enkele procenten lager zal uitvallen dan een jaar eerder.



Nutanix rekent juist op meer omzet dan verwacht en noteert voorbeurs 1 procent hoger. Ook de update van Splunk wordt goed ontvangen.

Slotstanden

De S&P 500 index sloot woensdag 0,7 procent lager op 4.115,24 punten. De Dow Jones-index daalde 0,8 procent tot 32.799,92 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 0,6 procent tot 12.484,16 punten.