Beursblik: Citi verhoogt koersdoel AMG

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Citi Research heeft het koersdoel voor AMG verhoogd van 56,00 naar 60,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Aanleiding voor deze koersdoelverhoging is de sterke update van AMG over het eerste kwartaal. Ook verhogen de analisten van Citi hun taxaties, nu twee belangrijke projecten van AMG op stoom komen. Citi denkt dat AMG in de komende drie jaar een EBITDA van gemiddeld 500 miljoen dollar per jaar zal realiseren. Dit zal voor geruststelling onder beleggers zorgen, denkt de zakenbank, nu de lithiumprijzen normaliseren. De analisten van Citi blijven vooral de volumegroei bij spodumeen en vanadium van 50 en 100 procent in de komende 12 maanden als aanjagers voor AMG zien. Het aandeel AMG stijgt donderdag 8,5 procent naar 42,05 euro. Bron: ABM Financial News

