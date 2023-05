Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager met steeds zwaarder wegende onderhandelingen zonder uitkomst over het Amerikaanse schuldenplafond. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een plus van 0,2 procent op 458,00 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,1 procent naar 15.829,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,2 procent met een stand van 7.242,63 punten. De Britse FTSE zakte 0,2 procent naar 7.614,44 punten. De AEX in Amsterdam steeg wel, met circa een half procent, dankzij de koerswinsten voor ASML, ASMI en Besi. De onderhandelingen over het Amerikaanse schuldplafond gaan inmiddels gewoon door. Sommigen denken dat de kans groot is dat het Huis en de Senaat pas volgende week tot een deal zullen komen, slechts enkele uren voor de deadline van 1 juni van minister van Financiën Janet Yellen. Fitch Ratings plaatste de AAA-rating van de Verenigde Staten op een negatieve ‘credit watch’ en zei dat de onderhandelingen over het schuldplafond het risico hebben vergroot dat de overheid betalingen voor sommige van haar verplichtingen zou kunnen missen. Fitch zei echter ook dat het nog steeds verwacht dat er een oplossing wordt gevonden. De Duitse economie belandde in het eerste kwartaal van dit jaar in een technische recessie na een krimp van 0,3 procent. Het Franse ondernemersvertrouwen zakte naar het laagste punt sinds april 2021 met een index van 100 in mei. Olie noteerde donderdag lager. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 1,2 procent in het rood op 73,45 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 77,55 dollar werd betaald, een daling van 1,1 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0734. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0741 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0754 op de borden.



Bedrijfsnieuws In Amsterdam noteerden de koersen van ASML, ASMI en Besi stevige plussen na een goed ontvangen kwartaalupdate van maker van grafische chips Nvidia. In Parijs was de koers van het aandeel STMicroelectronics de uitblinker met 1,6 procent koerswinst. Op de beursvloer van Parijs bleven de uitslagen verder beperkt met uitzondering voor de koers van het aandeel Teleperformance, waar 2,5 procent vanaf ging. In Frankfurt verloor de koers van het aandeel Commerzbank 2,8 procent, van Porsche 3,9 procent en van Beiersdorf 2,0 procent. De meeste winst was weggelegd voor de koers van het aandeel Siemens Energy, die 2,1 procent opliep. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen. De S&P 500 index sloot woensdag 0,7 procent lager op 4.115,24 punten. De Dow Jones-index daalde 0,8 procent tot 32.799,92 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 0,6 procent tot 12.484,16 punten. Bron: ABM Financial News

