Valuta: dollar laat zich door Fed niet van de wijs brengen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag nog solide boven de 1,07 dollar, maar het lijkt slechts een kwestie van tijd of de euro zakt ook onder dat niveau, nu de spanningen rondom het Amerikaanse schuldenplafond toenemen. "Met niet al te scherpe Fed-notulen is de stijging van de dollar ten opzichte van de euro opvallend genoeg en weerspiegelt deze de oplopende spanningen", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News.



De beleidsmakers van de Federal Reserve waren bij hun vorige monetaire vergadering unaniem over het verhogen van de rente, maar waren verdeeld over de vraag of hierna nog meer verhogingen nodig zouden zijn. Dat bleek woensdag uit de notulen van de vergadering. "Verscheidene deelnemers merkten op dat als de economie zich zou ontwikkelen volgens de huidige verwachtingen, het mogelijk niet nodig zou zijn om het beleid verder te verstevigen", stellen de notulen van de vergadering van 2 en 3 mei die woensdag openbaar werden. Enkele andere deelnemers geloofden dat "verdere versterkingen van het beleid waarschijnlijk op hun plaats zouden zijn bij komende vergaderingen", omdat zij verwachtten dat de "voortgang bij het terugkeren van de inflatie naar 2 procent onacceptabel traag zou kunnen blijven." "Per saldo waren dit geen felle notulen waar de valutamarkt dollars op gaat inslaan", aldus Van der Meer. Wat er wel toe deed was het besluit van Fitch woensdagavond een zogeheten 'rating watch negative' af te geven voor de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten. Fitch besloot hiertoe door het naderen van het Amerikaanse schuldenplafond, waar voor 1 juni aanstaande een oplossing voor op tafel moet liggen, wil het land niet in ernstige betalingsproblemen geraken. De Duitse economie belandde in het eerste kwartaal van dit jaar in een technische recessie na een krimp van 0,3 procent. De Franse ondernemer zakte met het vertrouwen naar het laagste punt sinds april 2021 met voor mei een index van 100, twee punten minder dan in april. Vanmiddag staan in de VS de volgende macro-economische punten op de agenda. Om te beginnen de wekelijkse steunaanvragen met een verwacht aantal van 245.000 tegen 242.000 een week eerder, en verder de tweede raming van de economische groei over het eerste kwartaal, de activiteitenindex van de Fed van Chicago over april en de aanstaande huizenverkopen. Sprekers zijn vandaag de vice-voorzitter van de ECB Luis de Guindos en voorzitter van de Fed van Boston Susan Collins. De euro noteerde donderdag 0,2 procent lager op 1,0728 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8672 Britse pond. Het Britse pond noteerde vlak procent op 1,2370 dollar. Bron: ABM Financial News

