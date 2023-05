Chippers winnen meer dan 5% in groene AEX Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs weet donderdag, in tegenstelling tot de Europese aandelenmarkten, het groen te vinden dankzij de sterke koerswinsten voor de halfgeleideraandelen na de optimistische kwartaalupdate van Nvidia. Aan het einde van de ochtend stijgt de AEX een half procent naar 757,89 punten. "De cijfers [van Nvidia], maar vooral de vooruitzichten voor het huidige kwartaal, overtroffen de meest optimistische verwachtingen. Niet een klein beetje, maar echt in hele grote mate. We noemen dat ook wel 'blow-out numbers'", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. De zorgen over het naderende Amerikaanse schuldenplafond houden ondertussen aan. Fitch heeft daarom een zogeheten 'rating watch negative' afgegeven voor de kredietwaardigheid van de VS. Fitch denkt overigens wel dat de Democraten en Republikeinen er uiteindelijk uit komen, ofschoon het risico dat het niet lukt, groter is dan in het verleden, toen het schuldplafond ook moest worden verhoogd. Verder waren er krimpcijfers uit Duitsland en was er sprake van een daling van het Franse ondernemersvertrouwen. De markt kijkt verder al uit naar vrijdag, als er een belangrijk inflatiecijfer in de VS op de agenda staat. De euro/dollar handelde donderdag op 1,0732 en olie werd een procent goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX gingen ASML, Besi en ASMI aan kop met winsten van 5 tot 8 procent. Adyen won 2,1 procent. DSM Firmenich daalde 4,3 procent. DSM Firmenich haalde met de verkoop van 6,7 miljoen bestaande aandelen via een versnelde boekprocedure 733 miljoen euro op. In de AMX was AMG een uitblinker met 8,8 procent koerswinst en Allfunds steeg 1,6 procent. OCI daarentegen daalde 1,6 procent. Azerion, woensdag al goed voor een koerswinst van 25 procent, steeg nog eens 4,0 procent. De bouwers BAM en Heijmans daalden een procent en PostNL 1,2 procent. Het lokaal genoteerde Onward Medical boekte een koerswinst van 16,7 procent na een positief artikel in Nature. Envipco won na cijfers 1,5 procent, maar Renewi en Lucas Bols daalden 3,9 en 6,7 procent na cijfers. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.