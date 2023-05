ING verlaagt koersdoel SBM Offshore Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor het aandeel SBM Offshore verlaagd van 19,00 naar 17,50 euro op basis van een som-der-delencalculatie, terwijl het koopadvies gehandhaafd bleef. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de bank. Volgens ING waren de resultaten van SBM in het eerste kwartaal onderliggend positief. De bank sprak verder van een beperkt risico voor SBM bij onverwachte dalingen van de olieprijzen en vertragingen in de gassector, dankzij de sterke operationele kasstroom uit de leasevloot. ING verhoogde de raming voor de EBITDA voor 2023 van 1,054 miljard naar 1,065 miljard dollar. Dit is volgens de bank in lijn met de consensus op Bloomberg. SBM rekent zelf op een EBITDA van ruim 1 miljard dollar. De taxatie voor de winst per aandeel is voor dit jaar 0,76 dollar, voor 2024 0,78 dollar en voor 2025 0,84 dollar per aandeel. Het aandeel SBM Offshore noteerde donderdag op een groen Damrak 0,2 procent hoger op 13,26 euro. Bron: ABM Financial News

