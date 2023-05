Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Eurocommercial Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Eurocommercial Properties

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor het aandeel Eurocommercial Properties verhoogd van 22,00 naar 24,00 euro, met handhaving van het Houden advies. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de zakenbank. De reden voor het hogere koersdoel is dat Berenberg de kosten voor het eigen vermogen iets verlaagde. Berenberg refereerde verder aan een recente roadshow van de vastgoedonderneming voor beleggers, waarin het bedrijf de groeitrends in het eerste kwartaal benadrukte. De gehele portefeuille zit nu op of boven pre-corona niveau. Volgens Berenberg bevindt Eurocommercial zich ook in een gunstig financieringsklimaat met relatief aantrekkelijke kredietvoorwaarden. Bovendien zijn 19 van de 24 winkelcentra die de onderneming uitbaat georiënteerd op zogeheten noodzakelijke retail en dagelijkse boodschappen. De andere vijf, die meer gericht zijn op zaken als mode en persoonlijke verzorging, bevinden zich volgens Berenberg evenwel op aantrekkelijke locaties. Berenberg denkt dat het pay-out beleid van Eurocommercial Properties van 70 procent houdbaar is. Het aandeel Eurocommercial Properties noteerde donderdag op een groen Damrak 0,3 procent hoger op 21,28 euro. Bron: ABM Financial News

