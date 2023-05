Halfgeleideraandelen stuwen AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong een half procent hoger naar 758,14 punten, terwijl de Midkap 0,1 procent won. Onder de hoofdaandelen wonnen Besi, ASMI en ASML respectievelijk 8,0, 6,1 en 4,6 procent na spectaculaire cijfers van chipgigant Nvidia woensdag nabeurs op Wall Street. DSM Firmenich was de dissonant met een verlies van vier procent. DSM Firmenich haalde met de verkoop van 6,7 miljoen bestaande aandelen via een versnelde boekprocedure 733 miljoen euro op. Prosus verloor daarnaast krap twee procent. In de AMX won AMG krap twee procent. Air France-KLM verloor een procent. In de AScX verloor Azerion drie procent, na de koerswinst van 25 procent op woensdag. Onward Medical boekte een koerswinst van 11,9 procent na een positief artikel in Nature. Envipco won na cijfers 2,2 procent, maar Renewi en Lucas Bols daalden 5,7 en 5,8 procent na cijfers. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.