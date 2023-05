Minder winst voor Renewi Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Renewi

(ABM FN-Dow Jones) Renewi heeft in het afgelopen gebroken boekjaar, dat eindigde op 31 maart, de winst zien teruglopen ondanks dat de omzet fractioneel steeg. Dit maakte de afval- en recyclingspecialist donderdag voorbeurs bekend. De zogeheten statutaire winst daalde met 12 procent naar 66,6 miljoen, goed voor 0,79 euro per aandeel tegen 0,93 euro een jaar eerder. De omzet steeg met 1 procent naar 1,89 miljard euro. De onderliggende EBITDA nam met 3 procent af naar 255,6 miljoen euro, en de EBIT met 1 procent naar 132,9 miljoen euro. De daar bijbehorende marge kwam uit op 7,0 procent tegen 7,1 procent een jaar eerder. De vrije kasstroom daalde van 60,5 miljoen naar 39,8 miljoen euro, en de nettokernschuld nam toe van 303,0 miljoen naar 370,6 miljoen euro. Deze kwam overeen met de verwachting van het bedrijf en de voorlopige indicatie van begin april van dit jaar. Outlook Renewi heeft de ambitie om de omzetgroei te versnellen met als doel 3 miljard euro in vijf jaar door vergroting van het marktaandeel, door meer waarde uit afval te halen met behulp van geavanceerde recycling en door gerichte overnames. En dit moet volgens CEO Otto de Bont gebeuren tegen hoge marges. Daarbij wordt verwacht dat de EBIT nog sneller zal verbeteren, dankzij groei en kostenvermindering door digitalisering. De kasstroom zal na verloop van tijd consistent verbeteren, nu de belastinglatenties van Covid en de verzending van Mineralz & Water TGG aflopen. Verder voorziet het bedrijf een hervatting van een dividend over het boekjaar 2024 naast een voortgezet programma om kapitaal te investeren in de kernactiviteiten en mogelijke verdere overnames om de groei te stimuleren De prijzen voor gerecycled metaal, papier en kunststoffen zijn naar verwachting stabieler rond de huidige niveaus in 2024, met uitzondering van hout, dat sterk blijft. Prijsverhogingen en rugwind gegenereerd door Renewi 2.0, herstel bij Mineralz & Water en investeringen dekken in de verwachting van het bedrijf de kosteninflatie, inclusief energie en lonen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.