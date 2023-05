Publicatie in Nature toont potentie ARC-therapie van Onward Medical aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Onward Medical presenteerde een publicatie in Nature, waaruit blijkt dat een draadloze brain-computer interface, een hersenimplantaat, helpt om het loopvermogen van dwarslaesiepatiënten te herstellen. De onderzoekers van het bedrijf meldden dat een geïmplanteerde BCI, in combinatie met ARC-therapie van Onward, een individu in staat stelde meer controle te krijgen over wanneer en hoe hij zijn verlamde benen bewoog. De publicatie in Nature maakt deel uit van een doorlopend klinisch haalbaarheidsonderzoek naar de veiligheid en voorlopige effectiviteit van hersengestuurde ruggenmergstimulatie na dwarslaesie. Bron: ABM Financial News

