AEX start vermoedelijk licht in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent.

Chipgigant Nvidia verpletterde woensdag nabeurs de verwachtingen en koerste in de elektronische handelsbeurs maar liefst 25 procent hoger, terwijl kredietbeoordelaar Fitch een kritische blik wierp op de Amerikaanse staatsschuld

Woensdag koerste de AEX nog met ruim anderhalf procent lager door vrees voor de gevolgen van de aanhoudende impasse rond het Amerikaanse schuldenplafond, waarvan de deadline van 1 juni met rasse schreden nadert.

Fitch heeft een zogeheten 'rating watch negative' afgegeven voor de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten. De kredietbeoordelaar stelde dat het risico dat er voor 1 juni geen deal is over een verhoging van het plafond is toegenomen, waardoor de VS op sommige van zijn verplichtingen wanbetaler kan worden.

“Er wordt politiek hoog spel gespeeld”, zei topman Bob Diamond van Atlas Merchant Capital tegen zakenzender CNBC. “Ik denk dat er geen twijfel over bestaat dat het een vreselijke beslissing zou zijn om in gebreke te blijven, voor de dollar, voor Amerikaanse staatsobligaties, voor ons merk en onze reputatie. Ik acht de kans dat dat gebeurt echter extreem klein.”

Op Wall Street besloten beleggers woensdagavond het zekere voor het onzekere te nemen, alhoewel de verliezen binnen de perken bleven. Hoofdgraadmeter S&P 500 sloot 0,7 procent lager. De Nasdaq index daalde daarnaast ruim een half procent, terwijl futures op de techindex vanochtend juist met bijna anderhalf procent groen kleuren.

Nabeurs op Wall Street deed Nvidia beleggers flink met de ogen knipperen. De Amerikaanse fabrikant van grafische chips boekte recordomzetten uit datacenters, terwijl bij de outlook ook nog eens een recordomzet in het vooruitzicht werd gesteld, dankzij de impact van kunstmatige intelligentie, ofwel AI.

Topman Jensen Huang zei dat de sterkere focus op AI door grote techbedrijven zoals Microsoft en Alphabet zal leiden tot hogere omzetten op de korte termijn. In maart zei hij nog dat de omzetbijdrage uit AI tot nu toe bescheiden was, terwijl dat in het komende jaar "behoorlijk groot" zal worden. De chipfabrikant rekent nu op een kwartaalomzet in het lopende kwartaal van 11 miljard dollar, terwijl dit tot nu toe nog nooit hoger was uitgevallen dan 8,3 miljard dollar.

Het aandeel van Snowflake, aanbieder van software voor cloud-data-opslag, daalde daarentegen in de handel nabeurs met 12 procent na vrijgave van teleurstellende cijfers.

In Azië koerste de Hang Seng index in Hongkong vanochtend meer dan twee procent lager. Alleen de Nikkei index in Tokio hield de voeten droog met een winst van enkele tienden van een procent.

Een juli-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdagavond in New York 2 procent hoger op 74,34 dollar per vat.

Beleggers hebben vandaag oog voor een raming van de economische groei in de VS in het lopende kwartaal, de Chicago Fed index en de aanstaande woningverkopen.

Bedrijfsnieuws

DSM Firmenich haalde met de verkoop van 6,7 miljoen bestaande aandelen via een versnelde boekprocedure 733 miljoen euro op.

Lucas Bols heeft in het afgelopen jaar de omzet zien stijgen, hoewel minder sterk dan in de eerste jaarhelft, en de marge onder druk zien staan.



De omzet van Envipco bedroeg in het afgelopen kwartaal 10,4 miljoen euro, wat gelijk was aan een jaar eerder. Enkele grote contracten zullen pas later in het jaar worden geleverd, merkte Envipco op. De brutomarge steeg wel.

De bestuursraad van Ajax stelde tijdens de jaarlijkse ledenvergadering zijn positie ter beschikking, nadat een besluit om de commissarissen te honoreren tot kritiek leidde.

Berenberg verlaagde het koersdoel voor Alfen, maar verhoogde die voor Eurocommercial Properties.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot woensdag 0,7 procent lager op 4.115,24 punten. De Dow Jones-index daalde 0,8 procent tot 32.799,92 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 0,6 procent tot 12.84,16 punten.