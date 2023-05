Snowflake smelt na kwartaalverlies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Snowflake

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van Snowflake daalden woensdag nabeurs 12 procent, nadat het hedrijf een groter kwartaalverlies bekendmaakte over de afgelopen periode. De aanbieder van software voor cloud-data-opslag meldde een verlies van 226 miljoen dollar, of 0,70 dollar per aandeel in het kwartaal dat op 30 april eindigde. Een jaar eerder was het verlies 166 miljoen dollar, of 0,53 dollar per aandeel. De aangepaste winst van 0,15 dollar was wel hoger dan de analistenconsensus van 0,05 dollar. De omzet steeg sterk van 422 miljoen tot 624 miljoen dollar. Analisten gingen gemiddeld uit van 609 miljoen dollar.



Outlook Voor het tweede kwartaal verwacht Snowflake een productomzet van 620 tot 625 miljoen dollar, dus vergelijkbaar met het eerste kwartaal. Analisten rekenden op 647 miljoen dollar. Ook voor het boekjaar rekent Snowflake op een groei van 34 procent tot 2,6 miljard dollar. Dat is lager dan het eerder doel van 2,7 miljard dollar. Ook de verwachte marge is lager. Voorafgaand aan de cijfers was het aandeel dit jaar tot nu toe met 22 procent gestegen. Bron: ABM Financial News

