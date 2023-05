Nvidia voorziet recordomzet dankzij AI

(ABM FN-Dow Jones) Nvidia heeft woensdag de verwachtingen voor het eerste kwartaal verpletterd door een recordomzet uit datacenters, terwijl het bedrijf ook een recordomzet voorspelde.

De Amerikaanse fabikant van grafische chip meldde een aangepaste winst per aandeel van 1,09 dollar op een omzet van 7,2 miljard dollar in het afgelopen kwartaal dat op 30 april afliep. Analisten rekenden op 0,92 dollar winst en 6,53 miljard dollar omzet. Een jaar eerder was de omzet 8,3 miljard dollar en de winst 1,36 dollar per aandeel.

Eerder op de dag waarschuwde topman Jensen Huang nog voor de gevolgen van de handelsbeperkingen voor China die de VS opleggen. Er dreigt "enorme schade" voor de Amerikaanse technologie-industrie door deze strijd rond de productie van chips tussen Washington en Beijng. Nvidia mag zijn meest geavanceerde niet aan China verkopen, omdat het Aziatische land ze zouvoor militaire doelen zou kunnen gebruiken.

Outlook

De chipfabrikant rekent op een kwartaalomzet van 11 miljard dollar in het tweede kwartaa, terwijl dit tot nu toe nooit hoger was dan 8,3 miljard dollar.

Analisten rekenden gemiddeld op 7,2 miljard dollar, tegen 6,7 miljard dollar een jaar eerder in het tweede kwartaal.

Voor het hele jaar gaf Nvidia geen outlook af. Topman CEO Jensen Huang liet blijken dat de sterkere focus op AI door grote techbedrijven zoals Microsoft en Alphabet zullen leiden tot hogere omzetten op de korte termijn. In maart zei hij al dat de omzetbijdrage uit AI tot nog toe een heel klein percentage was, terwijl dat in het komende jaar "behoorlijk groot" zal worden.

Woensdag stelde Huang dat "een biljoen dollar aan geinstalleerde datacenter-infrastructuur wereldwijd van algemeen gebruik zal overgaan naar versneld berekenen, nu bedrijven racen om generatieve AI in elk product, dienst en bedrijfsproces te integreren"

Het aandeel steeg 15 procent in de handel nabeurs. Het aandeel steeg dit jaar al 109 procent, dankzij enthousiasme bij beleggers over de cruciale ro die Nvidia speelt in het snel opkomende veld van Artificiële Intelligentie. Dinsdag meldde Nvidia samenwerkingen met Microsoft en Dell op dat gebied.