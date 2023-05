Bestuursraad Ajax stelt positie beschikbaar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ajax Images

(ABM FN-Dow Jones) De bestuursraad van Ajax heeft tijdens de jaarlijkse ledenvergadering zijn positie ter beschikking gesteld, nadat een besluit om de commissarissen te honoreren tot kritiek leidde. Dat maakte de voetbalclub na afloop van de vergadering bekend. Het bestuur doet een beroep op de ereleden van de club om een nieuw bestuur te vormen.

Tot 1 september, of wanneer er eerder een nieuw bestuur is gevormd, zal het huidige bestuur de zaken waarnemen. Voorzitter Frank Eijen stelde dat zijn bestuursraad geen steun voelt voor het gevoerde beleid. Een besluit om de Raad van Commissarissen met een beloning te honoreren leidde tot veel discussie. Bron: ABM Financial News

