Olieprijs sluit hoger

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is woensdag hoger gesloten, gesteund door een sterke daling van de Amerikaanse olievoorraden in de afgelopen week. Een juli-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 2 procent hoger op 74,34 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. Analisten zeiden dat de uitspraken van energieminister Abdulaziz bin Salman van Saoedi-Arabië dinsdag hintten op de mogelijkheid van een volgende onaangekondigde verlaging van de olieproductie door de OPEC+landen. De prins waarschuwde dat ze beter niet kunnen speculeren op verder dalende olieprijzen. OPEC+ vergadert begin juni. In de week eindigend op 19 mei daalden de voorraden ruwe olie met 12,5 miljoen vaten tot 455,2 miljoen vaten. Dit is een uitzonderlijke sterke daling die valt aan het begin van het zomerseizoen waarin Amerikanen meer lange autoritten maken en de vraag naar benzine dus stijgt. De benzinevoorraden namen af met 2,1 miljoen vaten tot 216,3 miljoen vaten. Bron: ABM Financial News

