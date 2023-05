Wall Street opnieuw omlaag

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden woensdag opnieuw lager, na de verliezen van dinsdag, ongerust over de aanhoudende onzekerheid rond het Amerikaanse schuldenplafond.

De S&P 500 index daalde 0,9 procent tot 4.107,97 punten. De Dow Jones-index daalde 0,9 procent tot 32.813,33. Technologiebeurs Nasdaq verloor 0,8 procent tot 12.462,32 punten.

De gesprekken in Washington blijven vastlopen op obstakels en een compromis is nog niet in zicht. Het lijkt allemaal te draaien om de overheidsuitgaven.

"Je moet minder uitgaven dan je vorig jaar uitgaf. Dat is niet moeilijk om te doen", zei Kevin McCarthy, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden voor de Republikeinen woensdag tegen de pers. Er zijn nog acht dagen om eruit te komen, voordat het geld van de overheid op is en niet meer alle verplichtingen kunnen worden voldaan.



De notulen van de laatste rentevergadering van de Fed toonden dat de beleidsmakers unaniem waren over de renteverhoging in mei, maar verdeeld over de vraag of er in juni nog verder moet worden verhoogd.

De euro/dollar noteerde op 1,0757.

De olieprijs steeg 1,7 procent tot 74,12 dollar voor een vat WTI-olie voor juli. Dinsdag zat de olieprijs ook al goed in de lift dankzij de Saoedische energieminister prins Abdulaziz bin Salman, die waarschuwde dat handelaren niet moeten speculeren op een verder dalende olieprijs. Woensdag bleken de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week sterk te zijn gedaald.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Abercrombie & Fitch steeg 29 procent na meevallende kwartaalcijfers. De omzet steeg en de modeketen boekte weer winst in het afgelopen kwartaal.

Ook andere retailers deden het goed. Urban Outfitters steeg 17 procent na meevallende omzet- en winstcijfers. Ook het aandeel Kohls won fors terrein na resultaten en pluste 7 procent.

Palo Alto Networks steeg 7 procent, na sterke resultaten in het afgelopen kwartaal. De omzet was conform verwachting voor het cybersecuritybedrijf.

Chipfabrikant Analog Devices stelde teleur met zijn winstverwachting en daalde 8 procent.

Nabeurs openen Nvidia en Snowflake de boeken. Voor Nvidia zal veel aandacht zijn, na de koerssprong die het aandeel dit jaar achter de rug heeft. Wellicht zal er ook nieuws zijn over plannen om de AI aspiraties te gelde te maken. Nvidia stond lager in de reguliere handel.