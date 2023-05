Fed-vergadering was verdeeld over rentestap in juni Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De beleidsmakers van de Federal Reserve waren bij hun vorige monetaire vergadering unaniem over het verhogen van de rente, maar waren verdeeld over de vraag of hierna nog meer verhogingen nodig zouden zijn. Dat bleek woensdag uit de notulen van de vergadering. "Verscheidene deelnemers merkten op dat als de economie zich zou ontwikkelen volgens de huidige verwachtingen, het mogelijk niet nodig zijn om het beleid verder te verstevigen", stellen de notulen van de vergadering van 2 en 3 mei die woensdag openbaar werden. Enkele andere deelnemers geloofden dat "verdere versterking van het beleid waarschijnlijk op hun plaats zouden zijn bij komende vergaderingen", omdat zij verwachtten dat de "voortgang bij het terugkeren van de inflatie naar 2 procent onacceptabel traag zou kunnen blijven." De Fed verhoogde de federal funds rentestandaard met een kwart procentpunt tot een bandbreedte van 5,00 tot 5,25 procent bij die vergadering. Dit was de tiende verhoging op rij, bedoeld om de hoge inflatie tegen te gaan. In de laatste twee weken hebben enkele beleidsmakers gezegd dat de inflatie en economische activiteit niet genoeg aan het afnemen zijn om een einde aan de renteverhogingen te rechtvaardigen. Anderen, waaronder voorzitter Jerome Powell, hebben gehint dat ze misschien liever een verhoging overslaan om te zien hoe de eerdere verhogingen en de stress op de Amerikaanse bankensector gaan uitpakken. "Naarmate het beleid meer beperkend is geworden, raken de risico's van te veel doen in plaats van te weinig ook meer in evenwicht", zei Powell vorige week tijdens een conferentie van de centrale bank. Bron: ABM Financial News

