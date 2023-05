DSM Firmenich start aandelenverkoop Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DSM Firmenich is gestart met de verkoop van 6,7 miljoen bestaande aandelen via een versnelde boekprocedure. Dit bleek woensdag nabeurs. Het gaat om circa 2,5 procent van de uitstaande aandelen DSM Firmenich. De opbrengst van deze verkoop zal DSM Firmenich gebruiken voor de financiering van de uitrookprocedure die het bedrijf is gestart om ook de laatste aandelen DSM in handen te krijgen. Het gaat om bijna 4 procent van de aandelen DSM die nog niet zijn aangemeld onder het bod. De aandelenverkoop wordt begeleid door Goldman Sachs, ABN AMRO en JPMorgan. Op een vrijwel volledig rood Damrak sloot het aandeel DSM Firmenich 1,2 procent hoger op 116,32 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.