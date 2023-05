Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten, omdat beleggers ongeruster worden dat de blufpoker in Washington over het Amerikaanse schuldenplafond tot ongelukken kan leiden.

In navolging van de verliezen op Wall Street dinsdagavond en woensdag, sloot de brede Stoxx Europe 600 index 1,9 procent lager op 457,37 punten. De DAX daalde 1,9 procent tot 15.842,13 punten in Frankfurt en de Parijse CAC 40 leverde 1,7 procent in op 7.253,46 punten. De Britse FTSE verloor 1,75 procent.

"De patstelling drukt op aandelen wereldwijd, terwijl beleggers veilige havens zoeken", stelde Art Hogan van B. Riley Wealth. Hij gaat er overigens vanuit dat het op het laatste moment goedkomt.

"Beleggers hebben lang struisvogelpolitiek gespeeld rondom het Amerikaanse schuldenplafond, maar de angst lijkt er inmiddels toch iets meer in te sluipen", stelde Bas van Geffen van Rabobank. In het verleden kwamen de politici er altijd ter elfder uur uit, maar de risico's op een ongelukje lijken ditmaal niet meer in een klein hoekje te zitten, aldus de marktanalist.

Zowel president Joe Biden als de Republikeinen proberen het onderste uit de kan te halen, en willen niet als eerste 'knipperen' met de ogen, om niet de mindere deal te krijgen. Biden wil zo min mogelijk concessies doen aan de Republikeinen, die op hun beurt een uitgelezen kans zien om te regeren zonder in het Witte Huis te zitten, lichtte Van Geffen toe.

Lastig is daarbij dat onduidelijk is wanneer het geld echt op is. Minister Janet Yellen heeft 1 juni genoemd als datum, dus volgende week al, maar Republikeinen twijfelen daar aan en willen meer duidelijkheid.

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor de Brite inflatiecijfers, die in april op jaarbasis hoger uitvielen dan verwacht, op 8,7 procent, hoewel lager dan de dubbelcijferige inflatie in maart. De kerninflatie steeg bovendien van 6,2 naar 6,8 procent. Volgens analist James Smith van ING zet de hoge inflatie de Bank of England onder druk om door te gaan met het verhogen van de rente.

In Duitsland bleek de Ifo index een stuk sterker gedaald dan economen hadden voorzien. Dat maakt een einde aan zes maanden van stijgend optimisme en wijst erop dat de zorgen over de economische groei toenemen, aldus econoom Carsten Brzeski van ING.

Ook in België daalt het ondernemersvertrouwen.

De olieprijs steeg 2 procent. De olieprijs zat dinsdag al in de lift na een waarschuwing van de Saoedische olieminister Abdulaziz bin Salman, dat speculeren op een lagere olieprijs onverstandig is. Een onverwachte productieverlaging kan niet worden uitgesloten, volgens Michael Hewson, marktanalist van CMC Markets. Woensdag bleken bovendien de voorraden ruwe olie in de VS flink gedaald, met maar liefst 12,5 miljoen vaten. Ook de voorraden benzine en stookolie daalden.

De euro/dollar was tamelijk stabiel en noteerde op 1,0763. Een stijgende korte marktrente in de VS steunt de Amerikaanse munt volgens Teeuwe Mevissen van Rabobank.



Bedrijfsnieuws

De Britse toezichthouder CMA heeft vijf grote banken in het vizier die de mededingingsregels zouden hebben overtreden. Het gaat om Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley en Royal Bank of Canada.

Deutsche Bank en Citi werken mee aan het onderzoek en hebben hun rol toegegeven. Deutsche Bank zal daarom niet worden beboet, terwijl Citi kan rekenen op vermindering van de boete. De drie andere banken zeggen niets verkeerd te hebben gedaan. Deutsche Bank sloot 1,8 procent lager en HSBC 2,3 procent.

Jefferies verlaagde het koersdoel van KBC licht. Het aandeel XXX in Brussel.

In Amsterdam was Aalberts een grote verliezer, na een update waarin het bedrijf omzetgroei en een toenemend orderboek meldde. Stéphane Simonetta neemt het roer over van CEO Wim Pelsma, bleek verder. Het aandeel verloor 8,5 procent.

Halfgeleideraandelen hadden het moeilijk. In Parijs eindigde STMicroelectronics onderaan met een verlies van 5,4 procent en in Frankfurt daalde Infineon met 5,4 procent. Besi sloot in Amsterdam 4,0 procent in het rood.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden woensdagavond lager, na de forse verliezen van dinsdag. De S&P600 index daalde 0,9 procent. Later vanavond zijn er nog de notulen van de Federal Reserve en nabeurs kijkt de markt uit naar de cijfers van Nvidia.