AEX onderuit op vrees voor ongelukken in Washington

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs deed woensdag een flinke stap terug, uit onvrede over de aanhoudende impasse rond het schuldenplafond in de VS.

De AEX sloot 1,5 procent lager op 754,13 punten en de Midkap-index verloor 2,1 procent.

"Beleggers hebben lang struisvogelpolitiek gespeeld rondom het Amerikaanse schuldenplafond, maar de angst lijkt er inmiddels toch iets meer in te sluipen", stelde Bas van Geffen van Rabobank. In het verleden kwamen de politici er altijd ter elfder uur uit, maar de risico's op een ongelukje lijken ditmaal niet meer in een klein hoekje te zitten, stelde de marktanalist.

Zowel president Joe Biden als de Republikeinen proberen het onderste uit de kan te halen, en willen niet als eerste 'knipperen' met de ogen, om niet de mindere deal te krijgen. Biden wil zo min mogelijk concessies doen aan de Republikeinen, die op hun beurt een uitgelezen kans zien om te regeren zonder in het Witte Huis te zitten, lichtte Van Geffen toe.

Lastig is daarbij dat onduidelijk is wanneer het geld echt op is. Minister Janet Yellen heeft 1 juni genoemd als datum, dus volgende week al, maar Republikeinen twijfelen daar aan en willen meer duidelijkheid. Toch rekent Van Geffen erop dat er bijtijds een compromis wordt gesloten, maar de markt voelt aan dat de risico's op een ongeluk niet meer verwaarloosbaar zijn. Die onzekerheid kan de economie schaden, ook als het met een sisser afloopt, aldus de marktanalist van Rabobank.

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor de Brite inflatiecijfers, die in april op jaarbasis hoger uitvielen dan verwacht, hoewel lager dan de dubbelcijferige inflatie in maart. De kerninflatie steeg wel van 6,2 naar 6,8 procent.

En in Duitsland bleek de Ifo index een stuk sterker gedaald dan economen hadden voorzien. Daarmee komt een einde aan zes maanden van stijgend optimisme, en dat is opnieuw een teken dat groeizorgen de plaats innemen van het optimisme van begin dit jaar, aldus econoom Carsten Brzeski van ING.

De olieprijs steeg 2 procent. De olieprijs zat dinsdag al in de lift na een waarschuwing van de Saoedische olieminister Abdulaziz bin Salman, dat speculeren op een lagere olieprijs onverstandig is. Een onverwachte productieverlaging kan niet worden uitgesloten, volgens Michael Hewson, marktanalist van CMC Markets. Woensdag bleken bovendien de voorraden ruwe olie in de VS flink gedaald, met maar liefst 12,5 miljoen vaten. Ook de voorraden benzine en stookolie daalden.

De euro/dollar was tamelijk stabiel en noteerde op 1,0757. Een stijgende korte marktrente in de VS steunt de Amerikaanse munt volgens Teeuwe Mevissen van Rabobank.

Stijgers en dalers

In de AEX eindigden alle aandelen lager, behalve DSM Firmenich, dat 1 procent hoger sloot.

De verzekeraars daalden relatief sterk, met verliezen van 3 procent voor ASR, NN en Aegon.

Ook AkzoNobel en Adyen verloren 3 procent en halgeleideraandeel Besi eindigde onderaan met een min van 4 procent. ASMI en ASML verloren minder terrein.

Ahold Delhaize, KPN, Wolters Kluwer en UMG hielden de verliezen beperkt tot minder dan een procent. Ook Shell beperkte het verlies dankzij de oplopende olieprijs.



Bij de Midkap-fondsen was Aalberts de gebeten hond met een daling van 8,5 procent. De update van het bedrijf voorbeurs was volgens analisten van Degroof Petercam en Jefferies evenwel solide en zij wijzigden hun koopadvies niet.

Ook Just Eat Takeaway moest het ontgelden, evenals Air France-KLM, met verliezen van 3 tot 4 procent. Metaalspecialist AMG was een van de zeldzame stijgers, evenals Inpost.

Een positieve uitschieter was Azerion, dat 25 procent steeg in de Smallcaps-index. Volgende week komt Azerion met cijfers over het eerste kwartaal.

Fastned verloor juist 9 procent, terwijl ook houtverduurzamer Accsys fors inleverde met een koersverlies van 6 procent.

Het koersverlies van Fastned was wellicht opvallend, omdat de oprichters minder aandelen verkochten dan was aangekondigd en ook sneller klaar waren dan voorzien. Daarmee is de 'overhang' sneller weg dan voorzien, stelde ING.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden woensdagavond lager, na de forse verliezen van dinsdag. De S&P600 index daalde 0,9 procent. Later vanavond zijn er nog de notulen van de Federal Reserve en nabeurs kijkt de markt uit naar de cijfers van Nvidia.