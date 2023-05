Futures voorspellen lagere opening VS Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een terughoudende opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,4 procent in het rood. Minister van Financiën Janet Yellen waarschuwde eerder dat een mogelijke wanbetaling begin juni "zeer waarschijnlijk" is. House Speaker Kevin McCarthy zei dat hij maandag een "productief" gesprek had met president Joe Biden. Desalniettemin waren er dinsdag weinig signalen van vooruitgang in de onderhandelingen, wat de stemming behoorlijk drukt. Volgens Bloomberg zei House Speaker McCarthy dinsdag dat er nog het nodige moet gebeuren voor de twee kampen tot een akkoord kunnen komen. Beleggers lijken inmiddels steeds meer rekening te houden met een '5 voor 12' oplossing. Vandaag zullen de onderhandelingen vermoedelijk verder gaan. McCarthy denkt zelfs elke dag met Biden te zullen overleggen, totdat er een oplossing voor het schuldenplafond is gevonden. Op macro-economisch vlak is er vanmiddag aandacht voor de wekelijkse hypotheekaanvragen, de olievoorraden en later op de avond worden de notulen van de laatste rentevergadering van Federal Reserve gepubliceerd. De euro/dollar noteert woensdagmiddag op 1,0753. De olieprijs stijgt met ruim 1,5 procent. Dinsdag zat de olieprijs ook al goed in de lift dankzij de Saoedische energieminister prins Abdulaziz bin Salman, die waarschuwde dat handelaren niet moeten speculeren op een verder dalende olieprijs. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets moet er rekening worden gehouden met een nieuwe productieverlaging door OPEC+. Bedrijfsnieuws Nabeurs openen Nvidia en Snowflake de boeken. Voor Nvidia zal veel aandacht zijn, gezien de enorme koerssprong die het aandeel dit jaar achter de rug heeft en wellicht dat er meer duidelijkheid komt over het te gelde maken van de AI aspiraties. Slotstanden De S&P 500 sloot dinsdag lager op 4.145,58 punten, de Dow Jones index daalde 0,7 procent op 33.055,51 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent lager op 12.560,25 punten. Bron: ABM Financial News

