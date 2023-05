Jumbo niet verder met flitsbezorger Getir Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Jumbo

(ABM FN-Dow Jones) Supermarktketen Jumbo gaat niet verder met bezorgdienst Gorillas, nadat Getir deze inlijfde. Dit maakte Jumbo woensdag bekend. Jumbo wil nadrukkelijker focussen op de verdere groei via haar eigen winkels en online kanaal, aldus het persbericht. En in tegenstelling tot Gorillas investeerde Getir wel in een eigen distributiecentrum en na de overname eind 2022 worden de 'city stores' van Gorillas vanuit Getirs distributiecentrum in Alblasserdam bevoorraad. "Ook voor Getir is het daarom een logisch moment om de samenwerking te beëindigen", aldus de flitsbezorger. Bron: ABM Financial News

