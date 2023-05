Beursblik: Britse inflatiecijfers moedigen renteverhoging aan

(ABM FN-Dow Jones) De Britse inflatie was in april veel hoger dan verwacht, wat de Bank of England ongetwijfeld onder druk zet om in juni de rente met nog eens 25 basispunten te verhogen. Dit schreef analist James Smith van ING woensdag.

De Britse inflatie is in april hoger uitgekomen dan vrijwel iedereen, inclusief leden van het comité van de Bank of England, had verwacht. De inflatie kwam uit op 8,7 procent, terwijl economen op 8,2 procent hadden gerekend. De kerninflatie ging van 6,2 naar 6,8 procent. "Dit maakt het leven ongetwijfeld moeilijker voor de beleidsmakers en verhoogt de kans op nog een renteverhoging van 25 basispunten in juni", denkt Smith.

Het inflatiecijfer in april is wel lager dan in maart, toen dit 10,1 procent was, als gevolg van de dalende elektriciteits- en gasprijzen ten opzichte van vorig jaar. ING houdt er rekening mee dat deze prijzen in juli vrijwel niet meer zullen bijdragen aan de inflatie en tegen oktober zelfs deflatoir zullen werken. In plaats daarvan zijn het de voedselprijzen die nu de grootste kopzorg zijn, met een inflatie van circa 19 procent. Toch verwacht ING dat ook de voedselprijzen een piek hebben bereikt en rondom Kerstmis weer rond de 6 procent of lager zouden moeten liggen.

Maar wat er uiteindelijk toe doet voor de Bank of England is de diensteninflatie, en die liep op van 6,6 naar 6,9 procent, en was daarmee ook hoger dan verwacht. Veel hiervan lijkt te zijn toe te schrijven aan bedrijven die meer wijdverspreide prijswijzigingen doorvoeren, die doorgaans jaarlijks worden herzien. Een deel hiervan werd verwacht, zo veranderen bijvoorbeeld telecomprijzen doorgaans elk jaar rond deze tijd. Maar er waren enkele verrassingen volgens ING, waaronder de huurprijzen die met 1,4 procent op maandbasis stegen, de hoogste maand-op-maand stijging in meer dan tien jaar. Ook hier verwacht ING dat het hoogtepunt is bereikt en dat vooral de daling van de gasprijzen de diensteninflatie zou moeten verlichten.

Desalniettemin verhogen deze laatste cijfers over de inflatie de kans op een nieuwe renteverhoging volgende maand. Smith van ING benadrukte wel dat het nog geen uitgemaakte zaak is en dat er nog een serie cijfers volgt voorafgaand aan het rentebesluit.