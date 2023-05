Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager nu er nog geen akkoord is bereikt over het schuldplafond. Hierdoor neemt de nervositeit onder beleggers toe.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een min van 1,5 procent op 459,20 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,5 procent naar 15.906,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 1,6 procent met een stand van 7.258,40 punten. De Britse FTSE daalde 1,6 procent naar 7.640,48 punten.

Minister van Financiën Janet Yellen waarschuwde eerder dat een mogelijke wanbetaling begin juni "zeer waarschijnlijk" is. Huisvoorzitter Kevin McCarthy zei dat hij maandag een "productief" gesprek had met president Joe Biden. Desalniettemin waren er dinsdag weinig signalen van vooruitgang in de onderhandelingen, wat de stemming behoorlijk drukt.

Volgens Bloomberg zei House Speaker McCarthy dinsdag dat er nog het nodige moet gebeuren voor de twee kampen tot een akkoord kunnen komen. Beleggers lijken inmiddels steeds meer rekening te houden met een '5 voor 12' oplossing.

Vandaag zullen de onderhandelingen vermoedelijk verder gaan.

Op macro-economisch vlak was er woensdag aandacht voor de inflatiecijfers in het VK. De consumentenprijzen in het Verenigd Koninkrijk zijn in april op jaarbasis harder dan verwacht gestegen, hoewel de stijging wel een stuk minder groot is dan in maart, toen de prijzen nog met dubbele cijfers opliepen. De kerninflatie kwam in april uit op 6,8 procent tegen 6,2 procent een maand eerder.

En in Duitsland bleek de Ifo index een stuk sterker gedaald dan economen hadden voorzien. Daarmee komt een einde aan zes maanden van stijgend optimisme, en dat is opnieuw een teken dat groeizorgen de plaats innemen van het optimisme van begin dit jaar, aldus econoom Carsten Brzeski van ING.

Vanavond kan de markt reageren op de Fed-notulen.

Olie noteerde woensdag hoger. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 2,1 procent in het groen op 74,42 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 78,26 dollar werd betaald, een stijging van 1,9 procent.

Dinsdag steeg de olieprijs dankzij de Saoedische energieminister prins Abdulaziz bin Salman, die waarschuwde dat handelaren niet moeten speculeren op een verder dalende olieprijs. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets moet er rekening worden gehouden met een nieuwe productieverlaging door OPEC+.

De euro/dollar noteerde op 1,0781. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0780 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0770 op de borden.



Bedrijfsnieuws

De Britse toezichthouder CMA heeft vijf grote banken in het vizier die de mededingingsregels zouden hebben overtreden, waaronder Deutsche Bank en HSBC. Deutsche Bank en Citi hebben aangegeven volledig mee te werken aan het onderzoek en hun rol ook toegegeven. Deutsche Bank zal daarom niet worden beboet, terwijl Citi in het geval van een boete, kan rekenen op strafvermindering. De koers van het aandeel Deutsche Bank noteerde 1,8 procent lager, van HSBC 2,3 procent.

De beursborden in Parijs en Frankfurt werden gedomineerd door rode koersuitslagen. In Parijs noteerden 29 aandelen een koersverlies van meer dan 1 procent en in Frankfurt waren dat er 24.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet.

De S&P500 index daalde dinsdag 1,1 procent tot 4.145,58 punten, de Dow Jones-index zakte 0,7 procent tot 33.055,51 en de Nasdaq verloor 1,3 procent tot 12.560,25 punten.