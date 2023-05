Valuta: dollar blijft in trek

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag ruim onder de 1,08 dollar, nu de korte rente in de Verenigde Staten oploopt, omdat de deadline voor een oplossing voor het Amerikaanse schuldenplafond van 1 juni steeds helderder in zicht komt.

"Als het niet lukt voor die datum het plafond verhoogd te krijgen, dan zal er kort geleend moeten worden en dat drijft de rente voor papier op en daarmee de dollar", legt marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag aan ABM Financial News uit. "Wat in dat licht natuurlijk meespeelt is de risk off-houding die dat met zich meebrengt en dat is een impuls voor de dollar. Wij denken dat op een termijn van maanden de euro daarmee stapsgewijs nog altijd richting de 1,06 dollar daalt", aldus Mevissen.

Voor vandaag kijkt Mevissen naar de notulen van de Federal Reserve, maar eigenlijk gaat zijn interesse al uit naar vrijdag als in de VS de inflatiecomponent in de persoonlijke inkomens en besteding over april inzicht geeft in de prijsontwikkeling waar de Fed zich op baseert.

De Britse producentenprijzen lieten in april op jaarbasis een aardige daling zien van 7,3 procent in maart naar 3,9 procent. Voor de consumentenprijzen was er op jaarbasis ook een daling weggelegd van 10,1 procent in maart naar 8,7 procent in april, maar die haalde het niet bij de verwachte 8,2 procent. Op maandbasis liep de inflatie gewoon op van 0,8 naar 1,2 procent, waar een stijging van de consumentenprijzen met 0,8 procent was voorzien.

De Duitse Ifo-index daalde in mei naar 91,7.

De Fed-notulen zijn opgemaakt gedurende de meeste recente beleidsvergadering van de Federal Reserve.

De euro noteerde woensdag 0,1 procent hoger op 1,0779 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8675 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent en noteerde op 1,2425 dollar.