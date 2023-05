AEX krijgt tik, koersdreun voor Fastned en Aalberts

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs moet woensdagochtend een stap terug doen, nu de impasse bij de onderhandelingen over een verhoging van het schuldenplafond in de VS aanhoudt.

De AEX handelde rond de klok van elf uur 1 procent lager op 758,24 punten.

Minister van Financiën Janet Yellen waarschuwde eerder dat een mogelijke wanbetaling begin juni "zeer waarschijnlijk" is. Huisvoorzitter Kevin McCarthy zei dat hij maandag een "productief" gesprek had met president Joe Biden. Desalniettemin waren er dinsdag weinig signalen van vooruitgang in de onderhandelingen, wat de stemming behoorlijk drukt.

Volgens Bloomberg zei House Speaker McCarthy dinsdag dat er nog het nodige moet gebeuren voor de twee kampen tot een akkoord kunnen komen. Beleggers lijken inmiddels steeds meer rekening te houden met een '5 voor 12' oplossing.

Vandaag zullen de onderhandelingen vermoedelijk verder gaan.

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor de inflatiecijfers in het VK. De consumentenprijzen in het Verenigd Koninkrijk zijn in april op jaarbasis harder dan verwacht gestegen, hoewel de stijging wel een stuk minder groot is dan in maart, toen de prijzen nog met dubbele cijfers opliepen. De kerninflatie kwam in april uit op 6,8 procent tegen 6,2 procent een maand eerder.

En in Duitsland bleek de Ifo index een stuk sterker gedaald dan economen hadden voorzien. Daarmee komt een einde aan zes maanden van stijgend optimisme, en dat is opnieuw een teken dat groeizorgen de plaats innemen van het optimisme van begin dit jaar, aldus econoom Carsten Brzeski van ING.



De euro/dollar noteert woensdagochtend op 1,0790 en de olieprijs stijgt met ruim 1 procent.

Dinsdag zat de olieprijs ook al goed in de lift dankzij de Saoedische energieminister prins Abdulaziz bin Salman, die waarschuwde dat handelaren niet moeten speculeren op een verder dalende olieprijs.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets moet er rekening worden gehouden met een nieuwe productieverlaging door OPEC+.

Stijgers en dalers

In de AEX noteren alle aandelen lager, met uitzondering van KPN met een koerswinst van 0,4 procent. ASR en Philips zijn de grootste dalers en verliezen ruim 2 procent.

In de AMX weten een handvol aandelen onder leiding van Alfen en Van Lanschot kleine plussen op de borden te zetten. Vooral de koersdaling van Aalberts valt op met een verlies van ruim 7 procent. Dit nadat het bedrijf volgens analisten een solide update had gegeven en de analisten van onder andere DeGroof Petercam en Jefferies geen aanleiding zagen om hun koopadvies aan te passen.

In de AScX weet Azerion ruim 9 procent bij te schrijven en verliest Fastned bijna 9 procent. Dit ondanks dat de oprichters van Fastned aanzienlijk minder aandelen hebben verkocht dan verwacht en ook nog eens in een hoger tempo, zo zei ING. Onduidelijk is nog aan wie de aandelen zijn verkocht. Een groot deel, 600.000 stukken, zou in ieder geval terecht zijn gekomen bij institutionele beleggers. Ook tegen welke prijs dit gebeurde, is volgens ING onbekend. "Het belangrijkste is dat de overhang nu weg is, en veel sneller dan verwacht", aldus analist Marc Hesselink.

