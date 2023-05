AMG dichtbij deal met Fortum over lithium Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) AMG Lithium heeft een niet-bindende intentieverklaring getekend met Fortum Battery Reclycing over de levering van restlithium. Dit maakte AMG woensdag bekend. Alle lithiumresten die Forum vooral uit oude lithium-ionbatterijen weet te recyclen, zullen naar AMG Lithium gaan voor verdere verwerking. Volgens AMG dragen de plannen met Fortum bij aan een onafhankelijke en duurzame aanvoer van lithium in Europa. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.