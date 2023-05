Beursblik: solide groei bij Aalberts Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft in de eerste vier maanden van dit jaar beter dan verwacht gepresteerd, ondanks de voorraadafbouw bij het segment eco-friendly buildings. Dit concludeerde analist Luuk van Beek van Degroof Petercam woensdag. De gerealiseerde autonome groei van 6,4 procent ligt boven de 4,2 procent die Degroof verwachtte in de eerste zes maanden. De groei is volgens Van Beek bijna volledig te danken aan het doorberekenen van hogere prijzen. De volumedalingen bij eco-friendly buildings werd gecompenseerd door volumegroei in de andere segmenten. In de tweede jaarhelft zullen de marktomstandigheden voor eco-friendly buildings vermoedelijk lastiger zijn, maar zal ook de impact van voorraadafbouw minder groot zijn, verwacht Van Beek. In de industriële markten rekent de analist op aanhoudende groei. De presentatie van de nieuwe CEO was een verrassing voor Van Beek. De analist had gerekend op een interne opvolger voor Wim Pelsma in plaats van iemand van buitenaf. Een buitenstaander kan volgens Van Beek voor nieuwe ideeën en inzichten zorgen, maar brengt ook het risico met zich mee dat afgevallen interne kandidaten hun heil elders gaan zoeken. Degroof Petercam ziet woensdag geen reden om de taxaties significant aan te passen. De zakenbank handhaaft het koopadvies en houdt het koersdoel onveranderd op 52,00 euro. Het aandeel Aalberts daalde woensdagochtend met zo'n 7 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.