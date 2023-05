Hele AEX kleurt rood, Aalberts 5% in de min Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag in het rood van start gegaan, zoals voorzien. De AEX daalde, bij het uitblijven van een akkoord over een verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond, met 0,9 procent naar 759,41 punten. In de AEX daalden alle aandelen. Adyen en ArcelorMittal daalden het hardst met 1,7 en 2,0 procent. In de AMX leverden ook bijna alle aandelen in. JDE Peet’s wist een heel kleine winst te boeken. Aalberts daalde na een kwartaalupdate en de presentatie van een nieuwe CEO 4,3 procent lager. Accsys steeg in AScX 2,0 procent. NSI en Fastned verloren 1,9 en 3,4 procent. Bron: ABM Financial News

