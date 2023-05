Britse waakhond verdenkt 5 banken van overtreding handel staatsobligaties Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Britse toezichthouder CMA heeft vijf grote banken in het vizier die de mededingingsregels zouden hebben overtreden. Dit maakte de toezichthouder woensdagochtend bekend. Het gaat om Citi, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley en Royal Bank of Canada, die tegen de regels één of meerdere malen concurrentiegevoelige prijs- en handelsinformatie over Britse staatsobligaties in één-op-één gesprekken in chatrooms op Bloomberg uitwisselden. Deutsche Bank en Citi hebben aangegeven volledig mee te werken aan het onderzoek en hun rol ook toegegeven. Deutsche Bank zal daarom niet worden beboet, terwijl Citi in het geval van een boete, kan rekenen op strafvermindering. HSBC, Morgan Stanley en Royal Bank of Canada zeggen niets fout te hebben gedaan. De toezichthouder benadrukt dat het nog om voorlopige uitkomsten van een onderzoek gaat. Bron: ABM Financial News

