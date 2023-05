Beursblik: goede jaarstart voor Aalberts Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aalbers heeft in de eerste vier maanden van dit jaar beter dan verwacht gepresteerd. Dit concludeerde analist David Kerstens van zakenbank Jefferies woensdag. De update van Aalberts liet een autonome omzetgroei van 6,4 procent zien, ten opzichte van de doelstelling van Aalberts zelf van 4 tot 6 procent per jaar tussen 2022 en 2026. De analistenconsensus staat voor 2023 op 2 procent groei. Kerstens wees vanochtend op de sterke groei bij semicon efficiency en sustainable transportation. Jefferies handhaafde woensdagochtend het koopadvies voor Aalberts met een koersdoel van 60,00 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.