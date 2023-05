GeoJunxion presenteert twee nieuwe opdrachten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kaartenspecialist GeoJunxion heeft twee contracten binnengehaald voor locatiegegevens en -diensten, met een totale waarde van meer dan 200.000 euro. Dit maakte het oude AND International Publishers woensdag voorbeurs bekend. De deals zijn gesloten met 'een wereldwijd technologiebedrijf', dat niet bij naam werd genoemd. De eerste overeenkomst betreft een Location Intelligence Service waarbij GeoJunxion locatie gegevens over een beperkt aantal landen zal verzamelen, digitaliseren en standaardiseren. Het tweede contract is een terugkerende data licentieovereenkomst, waarbij GeoJunxion per kwartaal eerder geleverde gegevens zal updaten. Dit kan de weg vrijmaken voor toekomstige uitbreidingen het aantal landen, voor hetzelfde type werk, aldus het bedrijf. Bron: ABM Financial News

