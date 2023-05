Rode start in Amsterdam verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is onderweg naar een lagere opening, nu nog altijd geen oplossing is gevonden voor het Amerikaanse schuldenplafond. Futures op de AEX noteerden woensdag circa een uur voor opening van de handel 0,6 procent lager. De onderhandelingen over het schuldenplafond blijven hét punt van aandacht voor beleggers. Volgens Bloomberg zei House Speaker Kevin McCarthy dat er nog het nodige moet gebeuren voor de twee kampen tot een akkoord kunnen komen. Beleggers lijken inmiddels steeds meer rekening te houden met een '5 voor 12' oplossing. Verder belooft het een relatief rustige dag te worden. Er staan verschillende vertrouwenscijfers in Europa op het menu en uit Amerikaanse komen de wekelijkse olievoorraden. Verder is het vanavond de beurt aan de Federal Reserve om de notulen van de laatste rentevergadering te publiceren. De euro/dollar handelt op 1,0785 en olie wordt een procent duurder. Dinsdag zat de olieprijs goed in de lift dankzij de Saoedische energieminister prins Abdulaziz bin Salman, die waarschuwde dat handelaren niet moeten speculeren op een verder dalende olieprijs. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets moet er rekening worden gehouden met een nieuwe productieverlaging door OPEC+. Bedrijfsnieuws Aalberts presenteerde voorbeurs de nieuwe CEO en kwam ook met een update over de eerste vier maanden van dit jaar. Daarin steeg de omzet autonoom met 6,4 procent en het orderboek liep met 4 procent op jaarbasis op. Galapagos heeft de eerste patiënt gedoseerd in een studie naar de werkzaamheid en veiligheid van het middel GLPG3667 voor patiënten met dermatomyositis. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees nog op een adviesverhoging van Bernstein voor Air France-KLM. Wall Street De S&P 500 index eindigde dinsdag 1,1 procent lager op 4.145,58 punten. De Dow Jones index daalde 0,7 procent naar 33.055,51 punten en de Nasdaq verloor zelfs 1,3 procent op 12.560,25 punten. Bron: ABM Financial News

