Galapagos start studie dermatomyositis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN) Galapagos heeft de eerste patiënt gedoseerd in een studie naar de werkzaamheid en veiligheid van het middel GLPG3667 voor patiënten met dermatomyositis. Dat maakte het bedrijf dinsdagavond bekend. Er zullen ongeveer 62 patiënten worden onderzocht gedurende 24 weken. De zeldzame auto-immuun-ontstekingsziekte veroorzaakt spierzwakte en huiduitslag en kent nog maar één goedgekeurde behandeling. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.