Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet.

De onderhandelingen in de VS over het Amerikaanse schuldenplafond blijven hét punt van aandacht voor beleggers. Volgens Bloomberg zei House Speaker Kevin McCarthy dat er nog het nodige moet gebeuren voor de twee kampen tot een akkoord kunnen komen. Beleggers lijken inmiddels steeds meer rekening te houden met een '5 voor 12' oplossing.

IG voorziet een openingsverlies van 68 punten voor de Duitse DAX, een min van 34 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 32 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag lager, nadat beleggers zichzelf aan de zijlijn parkeerden nu een politieke deal over het schuldenplafond in Washington uitblijft. Luxe-aandelen, die het recent juist goed deden, waren de gebeten hond.

"De klok tikt door tot de deadline van 1 juni en Amerikaanse beleidsmakers zijn nog niet dichter bij een deal, dus Europese markten zijn weinig geneigd om te stijgen", aldus Michael Hewson van CMC Markets. "De luxegoederenbranche leidt de zwakte in Europa, met een abrupt einde aan de recente sterke koersprestaties met forse dalingen voor LVMH, Hermes en Burbery, nadat Deutsche Bank sprak van hoge waarderingen."

"Beleggers zitten op hun handen en willen zich niet vastleggen" zo lang er geen oplossing is van de impasse rond het schuldenplafond, volgens Interactive Investors.

Inkoopmanagersindices voor mei wezen op iets tragere groei in de dienstensector in de eurozone en sterkere krimp van de industrie.



Bedrijfsnieuws

Grote dalers in Parijs waren luxemerken Hermès en LVMH met 6,5 procent en 5 procent. Kering beperkte het verlies tot 3 procent. Volgens Deutsche Bank deden de aandelen het goed dankzij herstellende vraag uit China en sterkere groei in Europa, deels dankzij terugkerend toerisme, maar zijn er signalen zijn dat de meer economisch gevoelige ambitieuze consumenten in de VS minder kooplustig worden.

Banken waren in trek. Société Générale won bijna 4 procent. ING steeg 1,4 procent evenals de andere financials in de AEX-index.

Shell sloot hoger nadat aandeelhouders met vrijwel alle agendapunten instemden.

Ook vastgoedreus Unibail-Rodamco-Westfield won 3 procent. De Duitse sectorgenoot Vonovia steeg 6 procent.

Militair bedrijf Thales verloor 2,5 procent in Parijs en Vivendi 3,6 procent. Rheinmetall daalde bijna 4 procent in Frankfurt.

Euro STOXX 50 4.342,38 (-0,99%)

STOXX Europe 600 466,10 (-0,60%)

DAX 16.152,86 (-0,44%)

CAC 40 7.378,71 (-1,33%)

FTSE 100 7.762,95 (-0,10%)

SMI 11.484,90 (-0,59%)

AEX 765,98 (-0,21%)

BEL 20 3.731,41 (-0,14%)

FTSE MIB 27.174,97 (-0,50%)

IBEX 35 9.267,00 (-0,41%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het groen.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdagavond nog lager. Beleggers maken zich zorgen over het risico van wanbetaling van de Amerikaanse overheid. "Het schuldenplafond lijkt de enige aanjager van de markt", stelde Stephen Innes van SPI Asset Management.

De Amerikaanse minister van financiën, Janet Yellen, herhaalde nog maar eens dat het plafond al op 1 juni kan worden bereikt en dat er dan "harde keuzes" moeten worden gemaakt over welke rekeningen onbetaald zullen blijven als het schuldenplafond niet wordt verhoogd. Gesprekken tussen president Joe Biden en Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy leverden nog geen resultaten op, maar duren voort.

De kans dat de Amerikaanse overheid in gebrek blijft, is klein maar bestaat wel. "Er zijn bovendien maar weinig vluchtwegen voor beleggers", concludeert marktstrateeg Axel Botte van Ostrum Asset Management. Hij denkt dat het risico nu hoger is dan in 2011 en dat Amerikaanse huishoudens en beleggers wereldwijd onmiddellijk zouden worden geraakt door een wanbetaling van de Amerikaanse overheid.

In de markt voor staatsleningen stijgt de druk, met hogere rendementen op kortlopende leningen en hogere verzekeringskosten op de schulden. Een zesmaands-Treasury levert 5,41 procent op, het hoogste niveau in 23 jaar tijd.

Economische cijfers uit de Verenigde Staten leken er dinsdag op te duiden dat de economie daar blijft groeien. Ook de Amerikaanse industrie kromp in mei, van een neutraal niveau in april, maar de dienstensector groeide sterker dan een maand eerder. De nieuwe woningverkopen in de VS stegen in april 4 procent, wat meer was dan verwacht.

Bedrijfsnieuws

Zoom Video Communications behaalde in het eerste kwartaal onverwacht winst en ook de omzet was beter dan verwacht, zodat het bedrijf zijn verwachtingen verhoogde. Het aandeel daalde toch 6 procent.

Lowe's behaalde beter dan verwachte resultaten, maar verlaagde de outlook voor heel het boekjaar. Het aandeel steeg niettemin 2 procent.

Aandelen van Yelp klommen 6 procent nadat The Wall Street Journal meldde dat een activistische belegger wil dat het bedrijf een verkoop overweegt om zijn waarde te verhogen.

Aandelen van de regionale bank PacWest zaten maandag al flink in de lift na de verkoop van een portefeuille aan vastgoedleningen. Dinsdag kwam daar nog eens 8 procent bij.

Shutterstock zal Giphy overnemen van Meta Platforms. Giphy is 's werelds grootste platform voor GIFjes en digitale stickers. Meta daalde licht. Shutterstock sloot 1,5 procent lager.

S&P 500 index 4.145,58 (-1,12%)

Dow Jones index 33.055,51 (-0,69%)

Nasdaq Composite 12.560,25 (-1,26%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag over de brede linie lager.

Nikkei 225 30,743,08 (-0,7%)

Shanghai Composite 3.230,47 (-0,5%)

Hang Seng 19.248,14 (-0,9%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0799. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0770 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0773 op de borden.

USD/JPY Yen 138,40

EUR/USD Euro 1,0779

EUR/JPY Yen 149,18

MACRO-AGENDA:

08:00 Consumenten- en producentenprijzen - April (VK)

08:45 Ondernemersvertrouwen - Mei (Fra)

10:00 Ondernemersvertrouwen Ifo - Mei (Dld)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Macy's - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Nvidia - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Snowflake - Cijfers eerste kwartaal (VS)