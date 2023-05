Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag hoger gesloten, nadat de Saoedische energieminister prins Abdulaziz bin Salman waarschuwde dat handelaren niet moeten speculeren op een verder dalende olieprijs. Dat was de verklaring van Michael Hewson, marktanalist bij CMC Markets. "De OPEC+ zal begin juni vergaderen, en terwijl de markt nog zijn wonden likt van de verrassende prodctieverlaging in april, is er een risico op opnieuw een onverwachte productieverlaging", volgens Hewson. "Er is nog geen indicatie geweest dat OPEC+ lang die lijnen denkt, maar dat was ook niet het geval in april, dus voorzichtigheid lijkt geboden." Een julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 1,2 procent hoger op 72,91 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. Daarnaast kwam de Amerikaanse benzinemarkt maandag plotseling tot het besef dat "onze benzinevoorraden zo krap zijn als ze ooit zijn geweest aan het begin van het zomerse autorijseizoen", zei Phil Flynn van The Price Futures Group. "Dit zou de dynamiek kunnen veranderen in geraffineerde olieproducten, waar de aandacht steeds lag bi de macro-economische vrees en niet bij de werkelijkheid van vraag en aanbod." Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.