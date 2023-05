Wall Street in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond lager. Beleggers maken zich zorgen over het risico van wanbetaling van de Amerikaanse overheid.

De S&P500 index daalde 1,1 procent, de Dow Jones-index 0,8 procent en de Nasdaq verloor 1,3 procent.

"Het schuldenplafond lijkt de enige aanjager van de markt", stelde Stephen Innes van SPI Asset Management.

De Amerikaanse minister van financiën, Janet Yellen, herhaalde nog maar eens dat het plafond al op 1 juni kan worden bereikt en dat er dan "harde keuzes" moeten worden gemaakt over welke rekeningen onbetaald zullen blijven als het schuldenplafond niet wordt verhoogd. Gesprekken tussen president Joe Biden en Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy leverden nog geen resultaten op, maar duren voort.

De kans dat de Amerikaanse overheid in gebrek blijft, is klein maar bestaat wel. "Er zijn bovendien maar weinig vluchtwegen voor beleggers, concludeert marktstrateeg Axel Botte van Ostrum Asset Management. Hij denkt dat het risico nu hoger is dan in 2011 en dat Amerikaanse huishoudens en beleggers wereldwijd onmiddelijk zouden worden geraakt door een wanbetaling van de Amerikaanse overheid.

In de markt voor staatsleningen stijgt de druk, met hogere rendementen op kortlopende leningen en hogere verzekeringskosten op de schulden. Een zesmaands-Treasury levert 5,41 procent op, het hoogste niveau in 23 jaar tijd.

OpEconomische cijfers uit de Verenigde Staten leken er dinsdag op te duiden dat de economie daar blijft groeien. Ook de Amerikaanse industrie kromp in mei, van een neutraal niveau in april, maar de dienstensector groeide sterker dan een maand eerder. De nieuwe woningverkopen in de VS stegen in april 4 procent, wat meer was dan verwacht.

De olieprijs steeg ruim een procent tot 72,89 dollar per vat voor WTI-olie in juli en 76,83 dollar voor Brent-olie.

De euro/dollar noteerde op 1,0778. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,0815 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Zoom Video Communications heeft in het eerste kwartaal onverwacht winst behaald en ook de omzet was beter dan verwacht. Op basis van de kwartaalresultaten besloot Zoom om de outlook voor heel het jaar te verhogen. Het aandeel daalde 6 procent.

Lowe's heeft in het eerste kwartaal over het algemeen beter dan verwachte resultaten behaald, maar de outlook voor heel het boekjaar werd wel verlaagd. Lowe's steeg 2 procent.

Aandelen van Yelp klommen 6,5 procent nadat The Wall Street Journal meldde dat een activistische belegger het bedrijf oproept om een verkoop te overwegen om zijn waarde te verhogen.

Aandelen van PacWest zaten maandag al flink in de lift na de verkoop van een portefeuille aan vastgoedleningen. Dinsdag kwam daar nog eens 9 procent aan waarde bij.

Shutterstock zal Giphy overnemen van Meta Platforms. Giphy is 's werelds grootste platform voor GIFjes en digitale stickers. Meta daalde licht. Shutterstock ook.